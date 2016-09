GN-Szene

Rapper Laskah macht sein eigenes Ding

Rapper Eike Schomakers aus Nordhorn ist bei YouTube ziemlich erfolgreich. Nach seinem Schulabschluss konzentrierte er sich voll und ganz auf seine Karriere. Um weiter zu kommen, nimmt er an Online-Contests teil.

„Eine Vision in meinem Kopf, dass die Leute meine Platten kaufen“ – so beginnt der Song „So High“ von Laskah. Mit mehr als 318.000 Klicks ist das Video auf YouTube das Erfolgreichste des Nordhorner Rappers. Hinter dem Künstlernamen Laskah steckt der 25-jährige Eike Schomakers, der sein Hobby, die Musik, zu seinem Beruf gemacht hat. In GN-Szene erzählt Eike von seiner Arbeit als Rapper, seinen Erfolgen und seinen Plänen.

Verschiedene Styles und Genres ausprobiert

Die ersten Berührungen mit dem Rap-Geschäft hatte Eike 2006 – noch unter dem Namen „E-Shot“. „Damals war ich noch in der Findungsphase. Ich habe verschiedene Styles und Genres ausprobiert. Man kann ja nicht alles Mögliche machen“, erzählt der 25-Jährige. Erst zwei Jahre später habe er seinen Künstlernamen in „Laskah“ geändert. „Das klingt einfach musikalischer und cooler“, meint Eike.

Seine Songs wie „Mein Trip“, „Selbst ist der Dude“ oder „Hightech Dopeshit“ produziert der Nordhorner selbst. Sobald er eine Idee hat, produziert er den Beat und spielt die Melodie ein. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich den ganzen Song schon in meinem Kopf“, erklärt der Rapper weiter. Für den Sound nutzt er überwiegend digitale Programme, aber ab und zu auch Instrumente. Auch die Texte stammen aus seiner eigenen Feder: „Mir ist es wichtig, dass die Texte real sind. Ich war früher viel unterwegs, also schreibe ich aus meinem Leben. Ich will mir nichts aus den Fingern saugen müssen.“ In der Szene nenne man dies auch „echtes Rappen“.

25-Jähriger macht sein eigenes Ding

Seinen Rap-Stil beschreibt der Nordhorner selbst als Pop-Rap. „Aber nicht ganz so wie Cro. Den finde ich gut, aber seine Musik ist etwas zu soft“, meint Eike. Der 25-Jährige macht lieber sein „eigenes Ding“ und versucht dabei, immer neue Seiten zu finden. Von Musikcovern hält er deswegen gar nichts, denn dabei präsentiere sich der Musiker nicht als eigenständiger Künstler. Mit dieser Einstellung ist er sehr erfolgreich. Seinem Youtube-Channel „So High“, den er gemeinsam mit seiner Rap-Crew „Neu-Berlin-Soldiers“ (NBS) betreibt, folgen bereits rund 15.500 Menschen. Zu der NBS-Crew gehören neben dem Crewleader Laskah die Grafschafter Rapper Zarrus, Yaikees, Timatic, Backz, Trapzstar und Kenzou sowie der Stuttgarter 40 CRWNS. Die sieben Musiker sind es auch, die Eike beim Drehen der Videos unterstützen. In ganz Nordhorn waren die jungen Rapper schon mit ihrer Kamera unterwegs und haben für ihre Musikvideos gedreht. „Wir filmen einfach da, wo es zum Song passt und wo es natürlich gut aussieht. Das NINO-Gebäude zum Beispiel haben wir schon tot gefilmt“, sagt Eike lachend.

Nach der Schule die Karriere gepflegt

Für Eike stand schon lange fest, dass er als Musiker sein Geld verdienen will. Nach seinem Hauptschulabschluss 2010 konzentrierte er sich komplett auf seine Karriere, für eine Ausbildung hatte der Nordhorner keine Zeit mehr. „Klar wollten meine Eltern, dass ich lieber den ‚normalen Weg‘ gehe, aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Und jetzt wo es läuft, sind sie super stolz auf mich“, erzählt der 25-Jährige. Und für Laskah läuft es wirklich gut. Im vergangenen Jahr brachte er sein Debüt-Album „Mein Trip“ heraus. „Ich glaube, in Nordhorn ist das Album ausverkauft“, freut sich Eike über die positiven Reaktionen seiner Fans. Aber in der Innenstadt von Leuten angesprochen zu werden, die ein Selfie mit dem 25-Jährigen wollen, sei immer noch komisch.

Teilnahme an Online-Contests

Um auch außerhalb der Grafschaft bekannt zu werden, nimmt Eike in diesem Jahr zum zweiten Mal bei „JuliensBlogBattle“ teil. Das ist ein Online-Contest auf dem YouTube-Kanal „JuliensBlog“, bei dem 64 Rapper aus Deutschland mit ihren Videos auf YouTube in Zweierbattles vom Achtelfinale bis hin zum Finale gegeneinander antreten – dabei entscheiden die Fans mit ihren Klickzahlen, welcher Musiker es in die nächste Runde schafft. Schon 2014 war Laskah dabei und hat es auf den zweiten Platz geschafft. Mit dem Preisgeld konnte er sich sein erstes Musikstudio finanzieren.

In diesem Jahr hofft er auf den ersten Platz: „Wenn es den Leuten wirklich nur um die Musik geht, könnte ich Chancen haben“, sagt der 25-Jährige selbstbewusst und fügt hinzu: „Das Battle hat eine krasse Reichweite und ist eine gute Promo, meine Musik bekannter zu machen.“ Aber auch mit möglicher Kritik kann der Nordhorner gut umgehen: „Die Meinung von Hatern sollte man sich nicht zu sehr zu Herzen nehmen, dann läuft man doch nur noch depressiv rum“, sagt er lachend.