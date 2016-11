Niedergrafschaft

Sanierung Hallenbad in Emlichheim fast beendet

Die Sanierung des Hallenbades Emlichheim ist so gut wie abgeschlossen. Insgesamt habe man seit 2012 etwa 650.000 Euro in das Gebäude gesteckt, berichten die Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft.

Emlichheim. Die 2012 begonnene Sanierung des Hallenbads Emlichheim ist so gut wie abgeschlossen. Im nächsten Jahr soll noch der Raum von Schwimmmeister Willi Koop modernisiert werden, dann sind alle Aufgaben erledigt, die sich die Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft (BNN) gestellt hatte. Insgesamt habe man dann etwa 650.000 Euro in das Hallenbad gesteckt, sagte BNN-Geschäftsführer Dr. Michael Angrick am Freitag.

Während der Herbstferien war das Hallenbad für Besucher geschlossen. In dieser Zeit hat das aus den 1970er-Jahren stammende Gebäude neue Fenster bekommen. Die Schwimmer blicken nun aus Panoramascheiben, die bis unters Dach reichen, nach draußen. „Neben den energetischen Vorteilen erlauben sie einen schönen Blick auf das Außengelände und bringen mehr Helligkeit in die Badehalle“, heißt es von den BNN. Auch der Eingangsbereich mit dem Kassenraum hat einen neuen Anstrich erhalten. Zudem wurden im gesamten Flur neue Bodenfliesen verlegt.

In den vergangenen Jahren sind außerdem die Umkleide- und Duschräume neu gestaltet worden. Das Dach und die jetzt farbigen Außenwände wurden mit einem Dämmsystem ausgestattet. Außerdem wurde in die Pumpentechnik investiert. Kinder können jetzt eine Rutsche nutzen, für Menschen mit Behinderung gibt es eine Hebevorrichtung ins Schwimmbecken. Außerdem verfügt das Hallenbad jetzt über einen Ruheraum mit Liegen, dort steht immer eine Kanne Kaffee bereit.

Der Aufwand hat sich gelohnt, meint Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters: „Das modernisierte Hallenbad kann sich sehen lassen, die Menschen nehmen das Angebot sehr gut an.“