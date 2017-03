Obergrafschaft

Saunaräuber: Alles weg bis auf die Badehose

Von Laura Fühner

Im vergangenen Sommer haben zwei Niederländer Spinde in Schwimmbädern aufgebrochen, um an die Autoschlüssel zu kommen und dann die Wagen zu stehlen. Sie waren auch in Bad Bentheim aktiv. Jetzt sagten Geschädigte aus.

Bad Bentheim/Osnabrück. Nur mit einer Badehose bekleidet standen drei Gäste im vergangenen Sommer hilflos an der Kasse im Kurbad Bad Bentheim. Ihre Kleidung und die Geldbörse waren aus ihrem Spind gestohlen worden, mit dem Schlüssel wurde auch noch das Auto entwendet. Für zwei der betroffenen Kurbadgäste ging der Albtraum sogar noch weiter: In Schöppingen und Rheine/Mesum waren weitere Wertgegenstände aus ihren eigenen vier Wänden gestohlen worden (die GN berichteten). Wie einschlägig diese Erlebnisse sein können, wurde bei ihren Aussagen vor dem Landgericht Osnabrück deutlich. Die Niederländer Wouter K. und Chaim K. werden beschuldigt, nicht nur in Bad Bentheim, sondern auch in Bergisch-Gladbach, Oldenburg und Gronau-Epe zugeschlagen zu haben. Detailliert schilderten die Opfer den Tathergang aus ihrer Sicht und die Folgen. „Wenn ich manchmal abends durch die dunklen Gassen von Bad Bentheim laufe, schaue ich mich öfter um, ob da noch jemand anderes ist“, erklärte ein Opfer dem Gericht: „Das nimmt einen schon sehr mit.“ Ohne Regung Die Angeklagten hörten sich die Aussagen ohne Regung an. Nur bei dem Opfer aus Mesum entschuldigte sich Chaim K.: „Ich war zwar nicht bei Ihnen im Haus, aber es tut mir Leid, dass ich dabei geholfen habe.“ Mit dem Mercedes des Mesumer Ehepaars wollten die Beschuldigten am Tag ihrer Festnahme für einen weiteren Raubzug zu einem Schwimmbad nach Bad Rothenfelde fahren. Auf dem Weg dorthin verstrickten sie sich allerdings bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei am Autobahnkreuz Lotte in Widersprüche. Wie die Polizisten am dritten Prozesstag schilderten, haben die beiden Angeklagten angegeben, sie seien auf den Weg zu einem Geschäftstermin nach Osnabrück, der im „Hilton-Hotel“ stattfinde – nur gibt es dieses Luxushotel in Osnabrück gar nicht. Bei der weiteren Kontrolle flog Wouter K. mit einem gefälschten Führerschein auf. Mit den Handydaten konnten den Tätern insgesamt zwölf Autodiebstähle nachgewiesen werden. Der Mesumer Geschädigte hat sein Auto zwar wiederbekommen, dieses habe aber „gestunken wie ein Schweinestall“, wie er dem Gericht erklärte. Auch er habe noch immer nicht verarbeitet, was geschehen ist: „Im Privatbereich in Schränken zu wühlen, das ist schon eine Hausnummer.“

