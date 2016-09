GN-Szene

Schüler-Festival: „Kein Platz für Rassismus“

Schüler der Wilhelm-Staehle-Schule organisieren zum zweiten Mal das „Open Mind Festival“ in Neuenhaus. Es wird am 10 Juni veranstaltet. GN-Szene hat mit den Organisatoren gesprochen.

Unter dem Motto „Open Mind – Open Heart“ veranstaltet die Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus am 10. Juni zum zweiten Mal ein Festival, um eine Stimme gegen Rassismus und Fremdenhass zu erheben. Organisiert wird das Open-Air von der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Der Botschaft und des guten Zwecks wegen hofft die Schule auf viele Besucher.

Oft reichen nur wenige Worte aus, um einen Menschen zu verletzen. Das Problem heißt Fremdenhass – und in Zeiten der Flüchtlingsthematik ist es aktueller denn je. Die Liste an erschreckenden Beispielen für Alltagsrassismus ist lang: Nicht selten werden Nordafrikaner seit der Silvesternacht in Köln pauschal als „Antänzer“ tituliert, Flüchtlinge würden sich, so der anzutreffende Tenor, in Deutschland lediglich ein schönes Leben machen. Diese Sprüche, die auf Kosten der Herkunft und Ethik von Menschen gemacht werden, sind den Schülerinnen und Schülern von der Wilhelm-Staehle-Schule in Neuenhaus ein Dorn im Auge. Deshalb engagieren sie sich schon seit einigen Jahren in der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. So ist ihrem Einsatz unter anderem zu verdanken, dass die Haupt- und Realschule seit 2013 eine gleichnamige Auszeichnung trägt.

Und eben jene Schüler waren es auch, die 2015 zum ersten Mal ein eigenes Rockfestival auf dem Schulhof organisiert haben. Hunderte Besucher sind damals zur ersten Auflage des „Open Your Mind“-Festivals gekommen. „Die Schüler haben für die Organisation und Durchführung jede Menge positives Feedback von den Besuchern bekommen“, erinnert sich Michael Bronisch, Lehrer an der Wilhelm-Staehle-Schule. „Nach der erfolgreichen Premiere stand fest, dass wir das Festival in Neuenhaus etablieren wollen.“

Die Vorzeichen dafür stehen gut, denn seit einigen Wochen und Monaten stecken die Schüler der AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zusammen mit dem Lehrerteam um Michael Bronisch, Anika Bruns und Tim Battling in den Planungen für die zweite Auflage des Festivals. Ein Großteil des Rahmenprogramms wurde bereits ausgearbeitet, nach den Osterferien soll es in die letzte heiße Vorbereitungsphase gehen. Dafür treffen sich die Schüler jeweils zwei Mal pro Woche im Anschluss an den regulären Unterricht mit den drei Lehrern.

Im Vergleich zum Vorjahr soll das „Open-Mind 2016“ am 10. Juni noch größer und attraktiver als ohnehin schon werden. Auf der Bühne treten mit „The Nerds“, „Drachenfelz“ und „Feenstaub“ drei Rockbands aus der Region auf. Auch Auftritte einiger Schüler der Staehle-Schule sind geplant: Neben Sängerin Michelle Schmidtke wird ein Popchor für musikalische Unterhaltung sorgen.

Ein echtes Highlight haben die Jugendlichen mit der Einladung des DJ-Teams „Outrage“ geplant. Gemeinsam mit den Jungs sollen drei Holi-Aktionen durchgeführt werden, bei der Farbbeutel in die Luft geworfen werden. Die Idee dahinter: „Wir wollen zeigen, dass unsere Gesellschaft bunt und vielfältig ist. Für Rassismus ist kein Platz“, erklärt Michael Bronisch. Die geladenen Künstler treten ohne Gage auf. „Das unterstreicht ihre Solidarität und zeigt, wie wichtig ihnen das Thema ist.“

Neben dem musikalischen Programm und den Holi-Aktionen sollen zahlreiche weitere Aktionen auf das Thema aufmerksam machen. Unter anderem sind Redebeiträge zu den Themen Flucht, Asyl und Rassismus geplant. Die Schüler der Sprachlernklasse an der Wilhelm-Staehle-Schule wollen landestypische Speisen anbieten und in Ausstellungen über ihr Schicksal als Flüchtlinge berichten. Auch der Asylkreis Neuenhaus, der gleichzeitig Kooperationspartner des Festivals ist und dem die Einnahmen der Veranstaltung zugutekommen sollen, wird vor Ort sein.

Um möglichst viele Besucher anzusprechen, haben sich die Schüler auch ein Rahmenprogramm für die jüngeren Gäste einfallen lassen. Unter anderem sollen auf dem Schulhof Hüpfburgen, Kletterwände und ein Bungee-Run aufgebaut werden. Für die Verpflegung sorgen einige Imbiss- und Getränkestände. „Es wird auch erstmals die Möglichkeit geben, Bänder und T-Shirts zu kaufen“, berichtet Bronisch.