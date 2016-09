GN-Szene

Schüttorferin mit der Fietse ans Mittelmeer

Nach 1400 Kilometern und vier Wochen Reisezeit (durch die Niederlande, Belgien und Nordfrankreich) ist es Zeit für eine kleine Reflexion, meint Valerie aus Schüttorf, die gerade mit dem Fahrrad durch Europa fährt.

Zunächst ein wenig über das Radfahren im Allgemeinen: Ich habe unheimlich viel Glück mit dem Wetter. Von den 24 Reisetagen waren nur etwa vier Tage Regen. Manchmal gibt es Nebel am Morgen, aber nachmittags scheint meist die Sonne. Es wird dann so warm, dass ich teilweise in T-Shirt fahre und mir meine lange Radfahrhose zu warm ist.

Meine Route führt entlang von kleinen Landstraßen oder Fahrradwegen, ich versuche, die großen Nationalstraßen zu vermeiden. Dabei ist mir das GPS mit der Fahrradkarte eine große Hilfe. Am Tag fahre ich 40 bis 80 Kilometer. Ich fahre zwischen 9 und 10 Uhr los und mache mittags eine längere Pause. Gegen 16 Uhr halte ich üblicherweise an, um noch ein wenig Zeit im Hellen mit anderen Dingen verbringen zu können.

Um meine Energiezufuhr zu gewährleisten, esse ich fast pausenlos Studentenfutter, getrocknete Früchte und Schokolade. Am Anfang musste ich mich daran erstmal gewöhnen. Jetzt ist es allerdings zur Routine geworden. Die Wasserversorgung stelle ich sicher, indem ich in privaten Häusern um das Auffüllen meiner Trinkflasche bitte. Das klappt sehr gut, genau so wie das Übernachten. Wenn ich anhalten möchte, halte ich nach Häusern mit Gärten Ausschau und frage dort, ob ich mein Zelt aufschlagen kann. Natürlich gibt es manchmal Menschen, die Ausreden erfinden oder ablehnen. Der Großteil der Leute ist aber sehr hilfsbereit, bietet mir die Benutzung der Toilette an und nicht selten die Teilnahme am Abendessen und Frühstück oder sogar ein Bett im Haus. So gab es bisher erst acht Nächte, die ich im Zelt verbrachte.

Bei diesen Übernachtungen lerne ich interessante Menschen kennen. Da war vom Champagner-Winzer, der mich zur nächsten Weinlese einlud, über Familien, deren Töchter selbst auf großer Reise waren, bis zum katholischen Priester, mit dem ich vor dem Essen auf Französisch betete, alles dabei. Viele Gespräche drehen sich um die Frage, wie man sein Leben gestaltet und Beruf, Familie und Freizeit kombiniert. Ich erhalte Einblicke in verschiedene Lebensentwürfe und überlege dabei, was mir davon gefällt und was nicht. Oft bedanken sich die Menschen auch bei mir, dass ich sie besuchte, obwohl ich ja diejenige war, die um Unterkunft gebeten hat. Das ist eine schöne Erfahrung.

Dass ich tagsüber alleine unterwegs bin, macht mir nichts aus. Durch die abwechslungsreiche Natur und die Menschen, die mich bei Pausen ansprechen, gibt es immer etwas Interessantes zu sehen oder zu erleben. Mir sind auch schon einige andere Langstrecken-Radfahrer begegnet. Leider fahren sie oft in die andere Richtung oder sind gerade auf dem Weg nach Hause, sodass es noch nicht geklappt hat mit jemandem zusammen zu fahren. Ich werde nun entlang der Rhône weiter gen Süden reisen bis zum Mittelmeer.