GN-Szene

Skaten bei jedem Wetter im „Alten Schlachthof“

Wer in Lingen Lust auf Skaten hat, braucht nicht auf schönes Wetter zu warten: Im Jugendzentrum „Alter Schlachthof“ gibt es eine Indoor-Skateanlage mit mehreren Geräten, und das ist in der näheren Umgebung einmalig.

Täglich können sich dort die jungen Sportler austoben – natürlich kostenlos. Einer der Stammgäste ist Henry. Mit seinen zwölf Jahren gehört er zwar zu den jüngsten Skatern, kann aber schon auf jahrelange Erfahrung zurückblicken. Er kommt fast jeden Tag zum „Alten Schlachthof“ und hat seine Tricks schon drauf. Das Angebot an Obstacles – so nennt man die Hindernisse beim Skaten – lässt dabei kaum Wünsche offen. Zwei Kicker stehen in der Halle bereit, zwei Curbs und zwei Rails, dazu eine Quarterpipe und ein Wallride. Die Geräte sind fast immer aufgebaut, nur bei Veranstaltungen werden sie zur Seite geräumt. Das Jugendzentrum nutzt die Halle nämlich auch für Konzerte.

Etwa zehn bis 15 junge Leute kommen pro Tag zur Skateanlage. Das Alter ist bunt gemischt und erstreckt sich etwa von zwölf bis Mitte 20. Zwei Mal im Jahr werden in Lingen Skate-Contests veranstaltet, der We-Cup und der EL-Cup. Dabei stellen Skater sowohl in der Gruppe für bis zu 15-Jährige und als auch in der Gruppe für ab 16-Jährige ihr Können unter Beweis. Auch andere Aktionen gehören zum Programm, wie etwa das Mitternachtsskaten oder die Skate-Übernachtung. „Das Skaten hat im Jugendzentrum einen hohen Stellenwert“, sagt Mitarbeiterin Sarah Lübbers. Auch Jugendliche aus der Grafschaft sind im Lingener Jugendzentrum herzlich willkommen.

Alle Informationen zum„Alten Schlachthof“

Zu finden ist die Indoor-Skateanlage im „Alten Schlachthof“ am Konrad-Adenauer-Ring 40 in Lingen. Sie ist dienstags bis samstags von 15 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags sogar bis 22 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter oder telefonisch unter (0591) 912450. Übrigens: Der Parcours demnächst noch erweitert. Bis zum Ende des Jahres soll eine sogenannte Bank mit Curbs die Anlage bereichern.