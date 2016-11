Grafschafter Schaufenster

Steuerberatung Somberg stellt Weichen für Zukunft

Von einer „Investition in die Zukunft“ spricht Seniorchef Gerd Somberg. Am Sonnabend, 10. September, von 10 bis 16 Uhr präsentiert seine Kanzlei ihr neu geschaffenes Domizil Ecke Köpenicker Straße/Berliner Ring.

pez Bad Bentheim. Die Steuerberatung Somberg in Bad Bentheim www.stb-bentheim.de hat die Weichen für die Zukunft gestellt. Im April 2015 trat der 33-jährige Diplom-Kaufmann Jan Somberg in die Kanzlei seines Vaters, des Steuerberaters Gerd Somberg, ein. Im Frühjahr dieses Jahres folgte der 36-jährige Steuerberater Markus Husmann. Die beiden Freunde, die sich von Kindesbeinen an kennen und beide beruflich in Frankfurt am Main tätig waren, werden die Kanzlei offiziell übernehmen, sobald Jan Somberg seine Prüfung zum Steuerberater abgeschlossen hat. Das wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 der Fall sein. Ungeachtet dessen wird Gerd Somberg das Team auch nach der Übergabe weiter im täglichen Geschäft unterstützen.

Mit der Schaffung eines neuen, größeren Domizils in der Burgstadt hat die Kanzlei in diesem Jahr eine weitere wichtige Weichenstellung vorgenommen. „Die neuen Räume sind die Basis, auf der die jungen Leute aufbauen können“, stellt der 61-jährige Senior fest. Vor drei Monaten erfolgte der Umzug vom Weidenweg in die Köpenicker Straße 1-3. Mit „tatkräftiger Unterstützung der Mandantschaft“ entstanden im ehemaligen Farbenhaus Kolk moderne Räumlichkeiten. Neun Büros und drei Konferenzräume stehen unter anderem zur Verfügung. Mit 420 Quadratmetern Nutzfläche ist deutlich mehr Platz vorhanden als zuvor.

„Unsere Kanzlei ist sehr gut aufgestellt“, freut sich Gerd Somberg, der das Unternehmen 1994 nach 15-jähriger Tätigkeit in der Finanzverwaltung übernommen hat. Gegründet wurde das Steuerbüro 1989 von seinem Vater Dietrich Somberg, ehemaliger stellvertretender Vorsteher des Finanzamtes Bad Bentheim.

Die Kanzlei hat sich stetig weiterentwickelt. Die Zahl der Mitarbeiterinnen erhöhte sich inzwischen auf acht. Seit dem vergangenen Monat wird erstmals eine Auszubildende zur Steuerfachangestellten beschäftigt. „Wir werden auch künftig Nachwuchskräfte ausbilden und so unser Team für die Zukunft stärken“, heißt es aus der Kanzlei.

Die Steuerberatung Somberg versteht sich als umfassender Dienstleister in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsberatung sowie Rechnungswesen. Zu den Mandaten zählen Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Vereine, Kapitalgesellschaften sowie Privatpersonen aus einem Umkreis von 50 Kilometern um Bad Bentheim. Sie können sich auf eine vertrauensvolle und qualifizierte Beratung verlassen.

Zu den Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung und Rechnungswesen gehört insbesondere die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen, die Betreuung bei steuerlichen Betriebsprüfungen, die steuerliche Erbfolgeplanung und -beratung sowie die Finanz- und Lohnbuchhaltung.

Die Wirtschaftsberatung und die Unternehmensnachfolge ergänzen das Portfolio der Kanzlei. Jan Somberg hat in Frankfurt als Unternehmens- und Investmentberater gearbeitet. Markus Husmann sammelte in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung deutschlandweit Erfahrung. Er hat sich zudem im vergangenen Jahr zum Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) weitergebildet.

„Unternehmerische Entscheidungen enthalten meist einen wichtigen finanziellen Aspekt. Bei größeren Investitionen ist eine detaillierte Analyse der finanziellen Aspekte notwendig. Auch bei finanziellen Engpässen ist eine Analyse der Ressourcen erforderlich. Wir erstellen gerne in Zusammenarbeit mit Ihnen diese Analysen,“ heißt es auf der Homepage der Kanzlei (www.stb-bentheim.de). Das Team steht seinen Mandanten bei Existenzgründungen, Unternehmenskäufen und -verkäufen zur Seite.

Wer die Kanzlei näher kennenlernen möchte, hat dazu am Tag der offenen Tür am 10. September Gelegenheit. Das Team steht Besuchern für die Besichtigung, für Gespräche oder einfach nur zum persönlichen Kennenlernen gerne zur Verfügung.