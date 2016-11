Grafschafter Schaufenster

Strom- und Gas-Wechselstube berät Kunden

Wer seinen Anbieter für Strom, Gas oder die Versicherung wechsel will, dem helfen Andrea Wolf und Siegfried Scheffler mit ihrer neuen Strom- und Gas-Wechselstube in der Bentheimer Straße 17 in Nordhorn.

Die neue Strom- und Gas-Wechselstube von Andrea Wolf und Siegfried Scheffler (Bild) hilft Menschen, die ihren Strom-, Gasanbieter oder ihre Versicherung wechseln wollen. Bei Preiserhöhungen müssen sich Kunden nicht um einen Anbieterwechsel kümmern, sondern können entspannt zusehen, wie das für sie erledigt wird, eben Full-Service. Und das auch für Unternehmen und Selbstständige. Auch wenn die neuen Anbieter nach dem Wechsel wieder teurer werden, hilft die neue Wechselstube weiter. Aktuell suchen die beiden in den umliegenden Gemeinden Partner, die Interesse daran haben, die Einsparungen weiterzugeben und ein Zusatzeinkommen zu erzielen. Sie haben ihr Büro an der Bentheimer Straße 17 in Nordhorn. Dort sind sie Montag bis Donnerstag erreichbar und Freitag nach Vereinbarung. Telefon 05921 8158765. Foto: J. Lüken

