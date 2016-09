Region

Tätowierer sticht Osnabrücker Wahrzeichen

Ein aufwendiges Tattoo hat jetzt ein Kunde in Osnabrück bekommen. Seinen Rücken zieren jetzt einige Osnabrücker Wahrzeichen.

gn Osnabrück. Tätowierer Simon Prior freut sich, wenn etwas anspruchsvoll zu stechen ist. So war es bei dem Motiv mit den Wahrzeichen Osnabrücks, darunter Ledenhof, Heger Tor, Dom und Bremer Brücke. „Es war sehr knifflig“, erzählt der 36-Jährige. Ungefähr 24 Stunden hat er gebraucht, aufgeteilt auf acht Sitzungen.

Die Idee kam von einem Kunden, der erst nur das Rathaus, dann aber noch mehr Osnabrück auf seinem Rücken haben wollte. Dass Kunden eine Tätowierung mit Bezug zu Osnabrück haben wollen, sei nicht so selten, erzählt Prior, der das Studio „The Needle“ betreibt: „Das Osnabrücker Rad wird nachgefragt und das VfL-Emblem.“ Aber gleich mehrere Gebäude habe er noch nie gestochen.

Prior, gebürtiger Berliner mit britischen Eltern, hat seine ersten Erfahrungen mit dem Tätowieren während seiner Armeezeit gemacht. Später malt er seiner Frau und seinem Kind mit einem Stift Motive auf die Arme: „Meine Frau hat mich dann auf die Idee gebracht, es professionell mit dem Tätowieren zu versuchen.“ Er übte erst an sich selbst. „Mein Nachbar hat mich irgendwann angesprochen, ob ich ihm auch was stechen kann.“ Und so ging es weiter, es folgte Kunde auf Kunde.