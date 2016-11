Niedergrafschaft

„Teilsanierung der L 44 kommt 2017“

Der Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers hat nach einer parlamentarischen Anfrage zu Sanierungsplänen der L 44 eine positive Botschaft für die Niedergrafschaft.

gn Neuenhaus/Hoogstede. Nachdem den Grafschafter CDU-Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers vermehrt Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen auf den schlechten Zustand der Landesstraße 44 angesprochen hatten, hat der Landespolitiker zu diesem Thema jüngst eine kleine Anfrage im Niedersächsischen Landtag gestellt, um eine Sanierung der Straße in der Niedergrafschaft voranzubringen. „Aus der nunmehr vorliegenden Antwort der Landesregierung geht klar hervor, dass die Straße insbesondere im Bereich zwischen Neuenhaus und Hoogstede Netzrisse und Flickstellen aufweist“, heißt es in einer Pressemitteilung des CDU-Politikers. Doch Hilbers hat eine positive Botschaft: „Für das kommende Jahr sind Finanzierungsmittel in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen, mit denen zumindest ein neun Kilometer langer Abschnitt der Strecke zwischen Neuenhaus und Hoogstede mit einer neuen Fahrbahn versehen werden kann.“

Aber auch der schadhafte Fahrbahnbereich zwischen Ringe und Hoogstede dürfe nicht aus dem Blick geraten und müsse in den kommenden Jahren dringend saniert werden, fordert Hilbers. Dass das Verkehrsministerium keine Angabe machen kann, wann mit weiteren Sanierungen der schadhaften Straße zu rechnen ist, enttäuscht Hilbers deswegen: „Für mich ist das ein Grund, weiter am Thema zu bleiben.“

„An der Landesstraße 44 zeige sich beispielhaft, dass deutlich zu wenig getan wird für die Infrastruktur“, führt der Unionspolitiker fort. Die Investitionsquote im Landeshaushalt gehe beachtlich zurück und liege inzwischen unter fünf Prozent der Ausgaben. Seit Jahren fordere der Landesrechnungshof, dass 100 Millionen Euro jährlich für die Sanierung von Straßen aufgewandt werden, um sie in einem guten Zustand zu halten. „Hier hat die Landesregierung in den vergangenen Jahren zugunsten des Öffentlichen Personennahverkehrs immer wieder gekürzt. Aber in einem Flächenland wie Niedersachsen ist der Erhalt der Infrastruktur und insbesondere der Straßenbau sehr wichtig“, stellt Reinhold Hilbers abschließend fest.