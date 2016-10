Grafschaft

Top-Adresse für die Trendscouts der Küchenbranche

Auf der sechsten Küchenfachmesse „area30 design. kitchen. technics“ im ostwestfälischen Löhne hat der Nordhorner Küchenzubehörspezialist Naber sich erneut als erste Adresse für die Trendscouts der Branche präsentiert.

Nordhorn/Löhne. Im „Küchenherbst“ in Ostwestfalen und im südlichen Niedersachsen gibt sich das „Who-is-who“ der Küchenbranche auf der Suche nach neuen Ideen und attraktiven Geschäften alljährlich „die Klinke in die Hand“. Mit 120 Ausstellern und 11.842 Fachbesuchern aus 46 Ländern (plus 9,9 Prozent) erlebte die Messe einen neuen Rekord.

Die Naber-Messecrew bediente die gezielte Suche nach maßgeschneiderter Funktionalität, intelligenten Designkonzepten und unkomplizierten Lösungen auf einem top-gestyltem Messestandareal. Hier reagierte man gewohnt professionell auf die steigende Komplexität von Themen und Ansprüchen im Gestaltungsraum Küche.

So hinterließ die Spülen-/Armaturen-Präsentation einen nachhaltigen Eindruck. Gezeigt wurden Spülen in sechs eleganten Trendfarben und eine farbgleich konzipierte Armaturenserie, dazu ein Eigenmarkenprogramm von Armaturen in Chrom und Edelstahl sowie innovative Armaturenserien bekannter Markenhersteller.

Präsentiert wurden außerdem anspruchsvolle Neuigkeiten in der LED-Küchenlichttechnik. Zu sehen war unter anderem eine Bluetooth-Lösung – drahtlose Kommunikation, die über eine Smartphone-App aktiviert wird. Alle angeschlossenen LED Leuchten können durch Konverterketten über Bluetooth miteinander verbunden werden.

Als wegweisende Lösung der Ablufttechnik genoss die von Naber entwickelte „Thermobox“ mit integrierter Wärmerückhaltetechnik unverändert hohe Aufmerksamkeit. Das Bauteil – das mit dem Prädikat „Iconic Award Winner 2016“ gerade die sechste Designauszeichnung in Folge erhielt – ist sowohl integriert in ein komplettes Mauerkasten-Set sowie als nachrüstbares Einzelbauteil lieferbar.

Mit einigen Überraschungen für mobiles Wohndesign, das weit über Küche hinaus geht, glänzte die Naber „Concept Kitchen“. Experimentierfreudige Varianten des in Höhe, Breite und Tiefe variablen Regalprogramms trafen nicht nur den Nerv des jüngeren Messepublikums. Eine Präsentation, die mit viel Beifall bedacht wurde.