Umfrage: Jugendliche leben gerne in der Grafschaft

Von Meike Baars und Frauke Schulte-Sutrum

In keinem anderen Ort in Niedersachsen leben Jugendliche zufriedener als in Osnabrück. Das zeigt eine landesweite Onlinebefragung, die allerdings nicht repräsentativ ist. Die Grafschaft liegt im guten Durchschnitt.

Nordhorn. Bestnoten gab es für Osnabrück im niedersachsenweiten Vergleich: Junge Leute bescheinigen ihrer Stadt gute Freizeitmöglichkeiten und eine jugendfreundliche Grundstimmung, wie der „Glüxtest 2016“ zeigt, eine Onlinebefragung des niedersächsischen Landesjungendrings. So zufrieden wie in Osnabrück (Gesamtnote Note 2,3) sind Jugendliche nur in Oldenburg (2,3), knapp gefolgt von Hannover (2,4). Auf dem Land Punktabzug beim Internetzugang Die Kreise Osnabrücker Land (2,7), Emsland (2,6) und Grafschaft Bentheim (2,8) liegen bei den befragten jungen Leuten im guten Durchschnitt. Generell seien die Kommunen hier sehr lebenswert, Punktabzüge gab es jedoch beim Angebot an Diskotheken, Kinos und Kneipen. Auch mit dem Internetzugang zeigten sich die Jugendlichen unzufrieden. Niedersachsens Schlusslicht bilden die Städte Delmenhorst und Wilhelmshaven (jeweils 3,7). Zur Frustration über fehlende Freizeitangebote gesellt sich hier bei jungen Menschen die Unzufriedenheit über die als schlecht wahrgenommene Schul-, Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation. Von Politikern nicht ernst genommen Gemeindeübergreifend gut schnitten bei den Umfrageteilnehmern nicht kommerzielle Freizeit- und Sportangebote von Vereinen und Verbänden ab. Schlechte Noten gab es beim „Glüxtest 2016“ für jugendpolitische Beteiligungsmöglichkeiten. Von lokalen Politikern fühlten sich die meisten in ihren Belangen nicht ernst genommen. Die Ausstattung und den Zustand ihrer Schulen benoteten die jungen Menschen im Durchschnitt nur mit „befriedigend“. Bei den Themen Ausgehmöglichkeiten und Internetzugang zeigt sich ein klares Stadt-Land-Gefälle. Während junge Menschen das Angebot in Städten größtenteils positiv bewerten, bescheinigen sie den ländlichen Landkreisen Nachholbedarf. Beim „Glüxtest 2016“ erhoben die Jugendringe und Jugendverbände in Niedersachsen drei Monate lang mit einem Onlinefragebogen, wie glücklich junge Menschen in ihrer Gemeinde sind. Insgesamt haben 2084 junge Leute bei der nicht repräsentativen Umfrage mitgemacht. Das Durchschnittsalter lag bei 21,3 Jahren, 42 Prozent waren männlich und 42 Prozent weiblich. „16 Prozent wollten auf die Frage nach dem Geschlecht keine Antwort geben“, heißt es vom Landesjugendring Niedersachsen. Der „glüXtest“ ist das zentrale Online-Element der landesweiten, vom Sozialministerium geförderten Kampagne „neXTvote — Wir sind GlücksbringerXinnen“. Mit dem „glüxtest“ konnten junge Menschen aus ganz Niedersachsen bis zur Kommunalwahl online die Jugendfreundlichkeit ihrer Kommune in verschiedenen Kategorien bewerten. Die Ergebnisse sollen in vielen Orten mit Politikerinnen und Politikern diskutiert werden. Die Jugendlichen wurden gebeten, ihren Wohnort anhand von 17 verschiedenen Fragestellungen mit Schulnoten zu bewerten. Diese 17 Fragen lassen sich in drei inhaltliche Themenbereiche (Freizeitangebote, Beteiligung, Schule und Ausbildung) und die sogenannten Wohlfühlfragen unterteilen.

