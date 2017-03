Nordhorn

Warmwasserleitung leck: Kalte Duschen im Kloster

In der Remise zwischen Klostergebäude und Klostercafé ist die Heizungsanlage des Haupttraktes untergebracht. Hier beginnt auch der unterirdische Kriechkeller, der am Mittwoch aufgrund der Leckage vollgelaufen war. Foto: Rainer Müller

Im Wortsinn kalt erwischt hat es am Mittwochmorgen die Teilnehmer eines mehrtägigen Meditationsseminars im Kloster Frenswegen in Nordhorn. Sie bemerkten, dass aus den Duschen im Hauptgebäude kein warmes Wasser mehr kam.

Nordhorn. Die Verwaltung des Klosters informierte umgehend den Nordhorner Hermann Alsmeier, „gute Seele“ und Experte in Sachen Klostergebäude, der schnell in der zwischen Klostercafé und Haupttrakt gelegenen Remise die Ursache für die kalten Duschen ausmachen konnte. Ein großes Leck an der Warmwasserleitung im dort beginnenden Kriechkeller, der unterirdisch in Richtung Klostergebäude verläuft, machte den Einsatz der Nordhorner Feuerwehr und eines Sanitärbetriebes erforderlich.

Mehrere hundert Kubikmeter Wasser mussten von der Feuerwehr in den Klosterteich abgepumpt werden, ehe die Nordhorner Sanitärfachfirma auf die Suche nach der Leckage gehen konnte. Hermann Alsmeier studierte parallel dazu vorhandene Zeichnungen, in denen der Verlauf von Kalt- und Warmwasserleitungen detailliert zu erkennen ist.

Mögliche Engpässe für kommendes Seminar

Die Klosterverwaltung sah sich am Vormittag gezwungen, die Gäste des Meditationsseminars vorläufig in den vor rund drei Jahren fertiggestellten neuen Novizentrakt umzuquartieren, da dieser Gebäudeteil der ökumenischen Begegnungsstätte glücklicherweise über eine eigene Heizungs-, Lüftungs- und Warmwasserversorgung verfügt. Verwaltungsmitarbeiterin Birgit Frost sieht im Gespräch mit den GN in den nächsten Tagen „räumliche Engpässe“ auf das Kloster zukommen, da zum Wochenende rund 90 Teilnehmer eines Bläser- und Popularmusik-Seminars anreisen würden.

„Wir hoffen, dass das Leck an der Wasserleitung im Kriechkeller so schnell wie möglich gefunden wird und die Reparatur bis spätestens Freitag abgeschlossen sein kann“, sagt Frost weiter. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht absehbar, ebenso wie die Ursache des Wasserrohrbruchs, sagt Hermann Alsmeier.