Grafschaft

Wiederbelebung des Bahnanschlusses wird teurer

Ende 2018 sollen in der Grafschaft wieder Personenzüge rollen. Die sogenannte „Reaktivierung des SPNV“ ist beschlossene Sache. Doch statt anfangs geschätzter 16,5 Millionen Euro wird nun von 19,5 Millionen ausgegangen.

Nordhorn. Über die Steigerung der voraussichtlichen Gesamtkosten wurde kürzlich im Grafschafter Kreistag gesprochen, denn der Landkreis wird sich, ebenso wie die weiteren Aktionäre der Bentheimer Eisenbahn, Stadt Nordhorn und Stadt Neuenhaus, an den Kosten beteiligen. Dieser „regionale Eigenanteil“ an den erwarteten Kosten in Höhe von nun 19,5 Millionen Euro liegt bei gut 4,6 Millionen. Bis vor wenigen Monaten war man noch von weniger als vier Millionen ausgegangen.

„Aus dem Grobplan ist ein Feinplan geworden“, erläuterte Erster Kreisrat Uwe Fietzek. Im Rahmen der im Frühjahr 2016 vergebenen Planungsleistungen seien die Kosten konkreter absehbar geworden. Es wurden Vermessungen durchgeführt, Gleisanlagen und Bodenbeschaffenheit bewertet und auch die erforderliche Ausstattung mit Signalanlagen ermittelt. Dabei zeigte sich, dass vor allem der Signalbereich auf der Strecke von Bad Bentheim bis nach Neuenhaus aufwendiger ist, als bei den Grobplanungen angenommen.

Statt Zuschuss gibt es nun ein Darlehen

„Darüber hinaus wurde im Rahmen der gesamten Streckenvermessung eine stellenweise Gleisverschiebung um mehr als 0,35 Meter festgestellt“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung: Bevor die Personenzüge über diese Bereiche rollen, muss das Gleis wieder in seine Ausgangsposition gebracht werden. Auch dafür sind Kosten entstanden, die neu in die Kalkulation aufgenommen worden sind.

Dadurch ist der Anteil des Landkreises von knapp zwei Millionen Euro auf 2,3 Millionen gestiegen. Die Stadt Nordhorn beteiligt sich gemäß ihrem Gesellschafteranteil mit 1,85 Millionen Euro, die Stadt Neuenhaus mit gut 460.000 Euro. Während dieser Gesellschafteranteil von zusammen 4,6 Millionen Euro ursprünglich als Zuschuss gedacht worden war, haben sich die Gesellschafter und die Bentheimer Eisenbahn jetzt darauf geeinigt, dass das Geld als verzinstes Gesellschafterdarlehen fließen soll. Das hat für den Landkreis sowie Nordhorn und Neuenhaus den Vorteil, dass diese „Ausleihungen“ in den Bilanzen erhalten bleiben und auch keine Abschreibung zu einem Wertverlust führt. Stattdessen zahlt die BE ihre Darlehen, die sie in Raten bis Ende 2018 erhalten haben soll, von 2020 bis 2040 in Jahresraten zurück.

Ob die 19,5 Millionen Euro nun endgültig für die Finanzierung der Maßnahmen für die Reaktivierung des SPNV ausreichen, wird sich zeigen. Wie bei jeder Baustelle sei es schwierig, die Kosten vor Ende aller Arbeiten exakt zu benennen, erläuterte Kreisrat Michael Kiehl. Aber natürlich werde man sich bemühen, den Kostenrahmen einzuhalten.