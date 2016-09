Region

Willem Alexander und Maxima kommen ins Grenzgebiet

Dinkelland. Die niederländischen Majestäten König Willem Alexander und Königin Maxima werden am Donnerstag, 27. Oktober, Grafschafter Grenzgemeinden besuchen. Geplant sind Stationen in Almelo, Tubbergen, Tilligte, De Lutte und Oldenzaal. Wie das Königliche Haus bekannt gegeben hat, werden die Repräsentanten bei Tubbergen die Wäscherei Springendal besuchen, die im gleichnamigen Naturschutzgebiet liegt. „Hier wird Natur mit Umweltbewusstsein in der Unternehmerschaft kombiniert“, begründet das Königliche Haus. Weiter geht es für das Paar nach Tilligte zum „Behindertenbauernhof“ von Erve Meinders. Dort wohnen und arbeiten zwölf Menschen mit Handicap. 2015 war das Projekt unter den Finalisten des niederländischen „National Business Succes Award“.

Die königliche Reise durch Twente wird in De Lutte fortgesetzt. Dort besuchen Willem Alexander und Maxima den Stall Oosterbrook des internationalen Springreiters Gert Jan Bruggink.

Die Grenzgemeinde Oldenzaal bietet den Schlusspunkt der Reise. Nach einem kurzen Stadtrundgang durch das Zentrum werden die Majestäten im historischen J.W. Racerhuis, wo sie an einer Diskussion mit den Stadtvorstehern von Almelo, Tubbergen, Tilligte, De Lutte und Oldenzaal sowie Unternehmern über die Entwicklungen von Nordost Twente sprechen wollen.